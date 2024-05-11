بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أوتوستراد الملولة - التبانة باتّجاه مستديرة أبو علي، يشهد زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف.

وعُلِمَ أنّ قيام إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة للطرقات، هو السبب وراء زحمة السير.