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لبنان
بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة
Lebanon 24
11-05-2024
|
05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أوتوستراد الملولة - التبانة باتّجاه مستديرة أبو علي، يشهد زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف.
وعُلِمَ أنّ قيام إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة للطرقات، هو السبب وراء زحمة السير.
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