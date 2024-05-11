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لبنان

بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أوتوستراد الملولة - التبانة باتّجاه مستديرة أبو علي، يشهد زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف.
 
 
وعُلِمَ أنّ قيام إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة للطرقات، هو السبب وراء زحمة السير.
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التبانة

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