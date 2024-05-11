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لبنان

حادث سير بين سيارتين عند تقاطع الكفاءات باتّجاه الحدث

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:18
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين مركبتين عند تقاطع الكفاءات باتّجاه الحدث.
 
 
وأشارت إلى أنّ الاضرار ماديّة فقط.
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