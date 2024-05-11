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لبنان

باسيل: أنا سعيد أنني جزء من هذا النموذج

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:14
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إننا "لا نسعى إلى تخريب العلاقة الانسانية مع الشعب السوري ولا العلاقة المميزة مع سوريا، إنما ما نريده هو أن نكون وطنيين ونبدي مصلحة شعبنا وبلدنا على مصلحة شعب آخر". 
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وفي كلمة له من مؤتمر البلديات في البترون، تابع باسيل قائلاً: "تقدم البترون اليوم نموذج عملي جديد لحل مشكلة النازحين السوريين، وأنا سعيد أنني جزء من هذا النموذج واللقاء". 
 
وأضاف: "لسنا بحاجة لأي أوروبي أو أجنبي ليعلّمنا حسن الضيافة ولسنا بحاجة لأحد كي يدفع لنا المال ونحن أكثر بلد مانح بموضوع النازحين".
 
 
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