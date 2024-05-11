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لبنان

سوريّ حاول طعن عسكريين في البقاع.. إليكم ما أعلنه الجيش في بيانه

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:34
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎
بتاريخ 10 / 5 /2024، أثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير - البقاع، حاول السوري (خ.ع.) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. كما أوقِف السوري (أ.و.) وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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