حفل موسيقى في اليسوعية برعاية ميقاتي (صور)

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رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلًا بعقيلته السيدة مي ميقاتي الحفل الموسيقي الكبير في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين -الاشرفية، بدعوة من وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ممثلًا بعقيلته القاضية مايا كنعان، رئيسة الكونسرفتوار الوطني الدكتورة هبة القواس، بالتعاون مع المركز الثقافي الايطالي والجامعة الانطونية، في حضور سفير إيطاليا فابريستو مارتشلي، نائب رئيس الجامعة الانطونية ، رئيس المركز الثقافي الايطالي وحشد من الشخصيات والفاعليات السياسية والدبلوماسية الثقافية والاجتماعية.والقت ممثلة الوزير المرتضى القاضية كنعان كلمة بالمناسبة قالت فيها: "نلتقي في رحاب هذا الصرح الوطني الكبير الذي يُعلّم الأجيال منذ عقود العيش معًا ويبني جسر عبور نحو الآخر ويصقلُ مرآةً صادقة للحوار والمحبة والتكامل بين الثقافات. نلتقي لنزداد وعياً بأن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يحمل صفة الرسالة فهو الوطنُ الذي لا تكتمل فيه الذات إلا من خلال عيشٍ واحد تتواصل فيه مع الآخر وتتكامل معه وهذا في صلب ميثاقنا ودستورنا في اطار من الوحدة مع التنوّع يشكّل نقيض الأحادية والعنصرية والفاشية التي بُنيَ عليها الكيان المغتصب المزروع في فلسطين المحتلّة بمحاذاة جنوبنا الأبيّ العزيز. هذا الكيان لا يتسامح مع إقامة شعائرنا الدينية ولا يعترف بكنيسة ولا بمسجد ويقابل المسيحية بالإزدِراء والشتيمة والإسلام بالكراهية ثم يوهم العالم بأنه ضحية معاداة السامية مروّجاً خطابًا تَضليليًا يراد منه التعمية على ارتكاباته وقتله واضطهاده، وما غزة سوى المثل الصارخ على هذا التضليل. ما نحتفل به الليلة ايها السيدات والسادة هو مقاومة ثقافية بامتياز نقول عبرها لهذا العدو أن أجراس كنائسنا ستظلّ تُقرع ومآذن جوامعنا ستبقى تصدح وأن مساجدنا ومعابدنا ستضجّ بالصلاة لبقاء العيش الواحد لأننا كلما فعلنا ذلك أحبطنا محاولة هذا الكيان نقل جرثومته القاتلة الى لبناننا الحبيب".القواسوكانت رئيسة الكونسرفتوار الوطني الدكتورة هبة القواس القت كلمة من وحي المناسبة رحبت فيها بالحضور مشيرة الى ان "لوقع الاحتفالية أهمية تؤكد ان لبنان وفي اصعب الظروف باستطاعته ان يقدم عملا موسيقيًا يعتبر من اهم الاعمال الموسيقية العالمية.كما شكرت رئيس المركز الثقافي الايطالي انجيلو جوري لتعاون المركز الذي بدأ مع الكونسرفتوار على امل الاستمرار مستقبلًا ، والتنسيق مع الجامعة الانطونية الذي ":معه نامل بناء صروح كبيرة على مستوى الثقافة والموسيقى".واعتبرت القواس ان "الرعاية والحضور للحفل الموسيقي ان دل على شيء ،فهو ايمان الرئيس ميقاتي بأهمية الموسيقى على مستوى الدبلوماسية الموسيقية لبناء "ايكو سيستم" يكون احد الاعمدة الكبرى للاقتصاد الموسيقي في لبنان" .وأضافت : " كما ان دعم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ومتابعته لنا ما كنا استطعنا النهوض مجددا في الكونسرفتوار واستعدنا نشاطنا في هذه المؤسسة التى تعرضت لصعوبات جمة".واشارت الى ان "ايمان المسؤولين والوعي الثقافي والموسيقي اتاح لنا ان نشاهد اليوم هذ الحفل الذي استغرق وقتًا من التدريب والتعلم لتعزف لنا الاوركسترا موسيقى على مستوى عال من الذوق والفن .خاصة وان المايسترو الاب توفيق معتوق من مسؤولي الجامعة الانطونية الا انه من المتخرجين في الكونسرفتوار وهو منسق مادة الغناء الاوبرالي والتعاون مستمر بيننا على امل ان تكون احتفالية اليوم صوت من لبنان الى العالم. لبنان المتميز بحضارته وثقافته".اشارة الى ان الحفل الموسيقي قدمته الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وجوقة المعهد الأنطوني بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق تحت عنوان "تحفة Petite Messe Solenello برفقة السوبرانو الإيطالية Caterina Di Tonno والميزو سوبرانو Angela Schisano والتينور جوزف دحدح والبريتون سيزار ناعسة.