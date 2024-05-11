"جيجي" أُوقِفَت فجر اليوم... تُعتبر "الصنارة" لاستدراج الصغار

أفاد مصدر أمني أنّه تمّ توقيف "التيك توكر" جيجي، واسمها الحقيقي غدير غنوي فجر اليوم.



وأضاف المصدر الأمنيّ أنها أحد أفراد عصابة "التيك توكرز" التي هزت الشارع اللبناني الأسبوع الماضي.



وبتوقيف "جيجي" التي لقبت بصنارة أو طعم استدراج الصغار، يرتفع عدد الموقوفين من قبل الأمن إلى 11 من أصل 17 متهماً حتى الآن. (العربية)

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