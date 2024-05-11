زينة حالتها حرجة... أُصيبت اليوم برصاصة خلال إشكال

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة قعبرين العكارية، تطوّر الى عراك وتضارب بالأيدي وإطلاق نار.

وأُصيبت زينة الشيخ البالغة من العمر 15 عاماً بطلق ناريّ في صدرها عن طريق الخطأ، وحالتها حرجة.