يملكها سوريّون... ختم مؤسسات بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في الامن العام داهمت في منطقة جرد القيطع - عكار، مؤسسات يديرها سوريّون، يُخالفون نظام الاقامة والعمل.

وعمل العناصر على ختم المؤسسات بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء المختصّ.