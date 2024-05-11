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لبنان

يملكها سوريّون... ختم مؤسسات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في الامن العام داهمت في منطقة جرد القيطع - عكار، مؤسسات يديرها سوريّون، يُخالفون نظام الاقامة والعمل.
 
 
وعمل العناصر على ختم المؤسسات بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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