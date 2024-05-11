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لبنان

وفد من قطاع النقل البري في مصر

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:37
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زار وفد من قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس ومشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ونائب رئيس اتحاد الشحن والترانزيت في  الداخل والخارج محمد كمال الخير ورئيس نقابة سائقي البقاع محمد فرحات ورئيس نقابة سائقي الباصات علي حسن يحيى، مصر تلبية لدعوة رئيس النقابة العامة للنقل والامين العام لعمال النقل العربي اشرف الدوكار، وعقدت لقاءات عدة مع اركان النقابة العامة اطلع من خلالها الوفد على واقع العمل النقابي في مصر والمشاريع والتقديمات التي تمنحها النقابة على المستويات كافة لعمال القطاع الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و300 الف.
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التقى الوفد اللبناني ايضا الامين العام لجمعية المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان التي تضم الاف المصانع والمؤسسات وجرى الاطلاع على عمل الجمعية والمصانع، وتسلم طليس واعضاء الوفد دروعا تكريمية من قبل النقابة العامة والجمعية الاستثمارية .

وكانت زيارة للاكاديمية المهنية المتخصصة التابعة لنقابة النقل بمصر واطلعوا على سير الاعمال. وعقدت لقاءات مع مدراء الاقسام في الأكاديمية ومع المدير العام وجرى تكريم أعضاء الوفد اللبناني.

ثم انتقل الوفد الى الإسكندرية حيث عقد لقاء مع اتحاد العمال في الإسكندرية ومع نقابه عمال النقل في الإسكندرية واطلع على تفاصيل العمل .

وكانت الجلسة مع الامين العام العربي للنقل وتناول المجتمعون الوضع العام للنقل في العالم العربي والتحضير لاجتماع للامانة العامة للنقل البري المزمع في بغداد.

 وخلال الزيارة جرى الاتفاق على المبادئ الاولى لاتفاقية لبنانية مصرية بإفادة السائقين العموميين من كل ما تقدمه النقابة العامة في مصر على مستويات الصحة والاستشفاء والتدريب، ووضعت بنود تتعلق بالعمل على مساعدة قطاع النقل في لبنان في المرحلة المقبلة اسوة بمعاملة السائق المصري على أرضه.

وشكر طليس باسم الوفد الامين العام واركان الاتحاد واركان النقابة العامة في كل من القاهرة والاسكندريه، واطلع المسؤولين النقابيين في مصر على واقع قطاع النقل وسائقيه ومختلف القطاعات فيه وبخاصة في ظل التطورات المالية الأخيرة والاقتصادية في لبنان وايضا في ظل العدوان الذي تمارسه آلة العدو الاسرائيلي على الجنوب اللبناني.

 

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