أبو حيدر شارك في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية

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انطلقت صباح اليوم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين في مملكة البحرين، وترأس الوفد اللبناني المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.و‏تستمر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدى يومين، قبل أن يلتئم المجلس على المستوى الوزاري صباح غد الاحد، لمناقشة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.