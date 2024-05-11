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لبنان

أبو حيدر شارك في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:56
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انطلقت صباح اليوم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين في مملكة البحرين، وترأس الوفد اللبناني المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر. 
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و‏تستمر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدى يومين، قبل أن يلتئم المجلس على المستوى الوزاري صباح غد الاحد، لمناقشة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

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