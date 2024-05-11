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لبنان

رئيس الرهبانية المريمية زار دير مار يوحنا القلعة في بيت مري

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:59
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زار الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية الاباتي إدمون رزق يرافقه المدبر العام جان مارون هاشم وامين السر الخاص في الرهبانية الاب أديب غصين، دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب المدبر بشارة إيليا وجمهور الاباء.
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وجال الاباتي رزق على اقسام الدير وزار الكنيسة الأثرية حيث رفعت الصلاة ورتلت المزامير.
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