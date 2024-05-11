المجلس الوطني للاعلام نوّه بمبادرة الحبتور لإقامة قناة تلفزيونية في بيروت

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نوه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، في بيان، ب"مبادرة الشيخ خلف الحبتور لإقامة قناة تلفزيونية جديدة في بيروت بالإضافة لإنشاء مدينة استديوهات تليق بمعايير الجودة. الهدف من القناة ترسيخ الاعلام البناء على قاعدة الموضوعية والشفافية والاستجابة لحق المواطن في معرفة الحقيقة خارج إطار الإثارة السياسية والطائفية. وهذا ما يعيد للبنان الوطن الصغير دوره في كونه جسر تواصل بين العالم العربي والخارج الدولي".وشدد على ان "خطوة الشيخ خلف الحبتور هذه هي خدمة للبنان في زمن الصعوبات التي يمر بها، وخصوصا أنها تسهم بتشغيل عدد لا يستهان به من الصحافيين اللبنانيين ومنتجي البرامج والمخرجين والمصورين.وأعلن انه "تقديرا من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع للشيخ خلف الحبتور سيقدم له في وقت لاحق درع "الاعلام اللبناني" المرئي والمسموع والالكتروني. وباسم الاعلاميين اللبنانيين جميعا شكرا له".