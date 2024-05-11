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لبنان

جعجع: "برافو" للأمن العام

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:42
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كتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"برافو" للأمن العام. هذه خطوة أولى على طريق الألف ميل.

نحن في انتظار الخطوات التالية".
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