جعجع: "برافو" للأمن العام

كتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، عبر حسابه على منصّة "إكس":

"برافو" للأمن العام. هذه خطوة أولى على طريق الألف ميل.



نحن في انتظار الخطوات التالية".