البزري بحث وخبراء السير ضرورة تنظيم استخدام الدراجات النارية والكهربائية

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إلتقى النائب عبد الرحمن البزري في مكتبه، وفداً من خبراء السير في صيدا، حيث جرى النقاش حول السلامة المرورية وحوادث السير وكيفية معالجتها، كذلك تطرق البحث إلى واقع الدراجات النارية والكهربائية وضرورة تنظيمها كونها أصبحت وسيلة نقل حيوية وضرورية ولكنّها تحتاج إلى تنظيم لتأمين السلامة المرورية وللحفاظ على سلامة مستخدميها وسائقي السيارات والمشاة.ووعد البزري بمتابعة الموضوع مع السلطات المعنية سواء على مستويات محافظة الجنوب وقيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وصولاً إلى الخواتيم المرجوة من أجل تنظيم السلامة المرورية في المدينة وحماية الأهالي والسكان والمشاة.