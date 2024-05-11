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لبنان

إقفال محل غير شرعي يُديره سوريّ

Lebanon 24
11-05-2024 | 08:24
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جالت دورية من مركز الزهراني الإقليمي بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب، على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون، وأقفلت محلا لتصليح الاطارات في محلة العدوسية - حيّ البراك بالشمع الاحمر، يديره سوري بطريقة غير شرعية، بناء لإشارة المحامية العامة الاستئنافية في الجنوب القاضية ديالا ونسه.
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