إقفال محل غير شرعي يُديره سوريّ

جالت دورية من مركز الزهراني الإقليمي بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب، على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون، وأقفلت محلا لتصليح الاطارات في محلة العدوسية - حيّ البراك بالشمع الاحمر، يديره سوري بطريقة غير شرعية، بناء لإشارة المحامية العامة الاستئنافية في الجنوب القاضية ديالا ونسه.

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