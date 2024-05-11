تضارب في وسط الطريق... هكذا بدأ الإشكال

وقع إشكال عند تقطع جسر ابي سمراء - طريق مشروع القبة، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال بدأ بسبب خلاف على أفضلية مرور.

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وشهدت المحلة زحمة سير خانقة.