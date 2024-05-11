للمتوجّهين إلى ضبية غداً... إليكم الخبر التالي من قوى الأمن

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:برعاية الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، ستقيم لجنة "ليفام" للألعاب المدرسية التابعة للجنة الإدارية لنادي "هومنتمن"، سباق في الدراجات الهوائية في محلة المارينا - ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية لأكثر من دورة، وذلك اعتباراً من الساعة 7.30 من تاريخ 12-5-2024 لغاية الساعة 10،30.لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتاريخ المذكور تدابير السير التالية:منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق، اعتباراً من الساعة صفر.تحويل السير القادم اعتباراً من الساعة 6.00 من:جسر الفهود الى الغولدن بيتش نحو الأوتوستراد.الغولدن بيتش باتجاه المارينا / بحرية نحو جسر النقاش.وذلك حتى انتهاء السباق.يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.