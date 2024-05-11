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لبنان
للمتوجّهين إلى ضبية غداً... إليكم الخبر التالي من قوى الأمن
Lebanon 24
11-05-2024
|
08:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:
برعاية الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، ستقيم لجنة "ليفام" للألعاب المدرسية التابعة للجنة الإدارية لنادي "هومنتمن"، سباق في الدراجات الهوائية في محلة المارينا - ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية لأكثر من دورة، وذلك اعتباراً من الساعة 7.30 من تاريخ 12-5-2024 لغاية الساعة 10،30.
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لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتاريخ المذكور تدابير السير التالية:
منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق، اعتباراً من الساعة صفر.
تحويل السير القادم اعتباراً من الساعة 6.00 من:
جسر الفهود الى الغولدن بيتش نحو الأوتوستراد.
الغولدن بيتش باتجاه المارينا / بحرية نحو جسر النقاش.
وذلك حتى انتهاء السباق.
يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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