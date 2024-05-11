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لبنان

عمليّتان عسكريّتان لـ"حزب الله" في الجنوب... ماذا استهدف فيهما؟

Lebanon 24
11-05-2024 | 09:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة، وأصابه إصابة مباشرة".
 
 
كما أعلن "الحزب"، أنّه "استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".
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حزب الله

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