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لبنان

الجيش داهم منازل مطلوبين في منطقة ضهر العين

Lebanon 24
11-05-2024 | 10:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين فجر اليوم، في مشروع جعارة وإيعالي في منطقة ضهر العين في الكورة، وصادر أسلحة حربيّة.
 
 
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