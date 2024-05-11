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لبنان
الجيش داهم منازل مطلوبين في منطقة ضهر العين
Lebanon 24
11-05-2024
|
10:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين فجر اليوم، في مشروع جعارة وإيعالي في منطقة ضهر العين في الكورة، وصادر أسلحة حربيّة.
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