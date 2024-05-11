البعريني التقى لجنة تفعيل المنطقة التربوية في عكار

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زارت لجنة متابعة تفعيل المنطقة التربوية في عكار مكتب النائب وليد البعريني في المحمرة، وتم البحث في سبل تفعيل وتسريع الخطوات الهادفة الى فتح المنطقة التربوية بأسرع وقت ممكن في عكار.واعتبر البعريني أن "هذه الخطوة من شأنها فتح مساحة لكل الفريق التعليمي في عكار وأيضاً للتخفيف عن كاهل الطلاب والأهالي للاستحصال على أي ورقة أو تصديق للشهادات، وكل ما يتعلق بهذا الملف".وتطرق البعريني الى ملف فرع الجامعة اللبنانية في عكار، مؤكداً أن "هناك خطوات جدية في هذا الملف وسائر الملفات المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للمحافظة".وسيدعو النائب البعريني الى اجتماع لكل نواب عكار لدرس وتنسيق الملفات بمجملها.