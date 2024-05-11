جولة إعلامية في إهدن ضمن إنطلاق فاعليات تطويب البطريرك إسطفان الدويهي

نظمت رعية اهدن زغرتا ومؤسسة البطريرك الدويهي، بالتعاون مع شبكة زغرتا الإعلامية، رحلة على خطى البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي في اهدن، تحت عنوان "حضورك بإهدن نعمه وبركة"، خصص للإعلاميين والإعلاميات على مساحة الوطن.

أكد النائب البطريركي على رعية اهدن- زغرتا المطران جوزيف نفاع في مداخلته أن "هذا الحدث الذي نعيشه اليوم هو فريد من نوعه، ونحن اجتمعنا كي نضع بين ايديكم حصيلة ثماني سنوات من البحث المتواصل، وصولا إلى مرحلة إعلان التطويب".

واضاف: "لقد كانت عملية البحث عن رفاة البطريرك الدويهي شاقة ومعقدة، إلا اننا وبإيماننا استطعنا تحديد رفاته التي أصبحت الان موجودة في مدفن خاص داخل كنيسة مار جرجس في اهدن".

من جهتها، تحدثت الدكتورة ندى الياس عن البحث عن الرفاة قائلة: "في ربيع ٢٠١٨ تم إطلاق البحث عن رفاة البطريرك الدويهي في مدفن القديسة مارينا. وشملت الترتيبات الأثرية التي جرت في مدفن القديسة مارينا حيث وجدت كومة عظام من دون اي ترابط مفصلي، تم نقلها جميعا إلى الكرسي البطريركي في الديمان ومن هناك وفي مختبر خاص أنشء لهذه الغاية بدأت مرحلة تجميع الجثامين عبر فحص الحمض النووي لأربع واربعين شخصاً. واستطعنا الوصول إلى ٣٨ شخصاً كاملا، من بينهم رفاة البطريرك الدويهي".

وعبر البروفيسور بيار الزلوعا عن سروره بالعمل مع المجموعة على توثيق تاريخ بطريرك من اهدن، وقال: "لقد كان مشهد العظام المتراكمة فوق بعضها البعض مريبا جداً، ولكن مع وجود الايمان لا شيء صعب، وتمكنا بعد عمل دؤوب من التوصل لتحديد جثمان البطريرك الدويهي".

ثم كانت كلمة لطالب الدعوى الأب بولس القزي، قال فيها: "في الحقيقة، يأتي هذا اللقاء في سياق تقليدٍ أرسيْناه منذ سنوات، ونأمل من خلاله الإضاءة على بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا قلة قليلة من النّاس، وقد عشناه في كلّ المراحل التي سبقتْ إعلان المكرّمينَ والطوباويين والقدّيسين".

اضاف: "نريدُ أنْ يعرِفَ العالم كله، من خلالِكُم يا أهل الإعلام، أنَّ لبنان لا يُصدِّرُ حروبًا بل سلامًا، فلبنانُ أرضُ قداسة ومحبّةٍ وسلامٍ وفرح، ورائحة البخور المنبعثة من وادي القدّيسين ومن كنائِسِهِ أقوى من رائحة البارود وحرارةُ قداسته أقوى من حرارة نيران الحرب، وشعبيّة قديسيه ومحبّوهم أوسع بكثير من شعبيّة وجمهور أي قائد وزعيم".

وتحدث وزير الاعلام زياد المكاري بدوره عن أهمية التطويب، داعياً الاعلاميين الى "نقل الصورة الجميلة عن لبنان، والتي تعطي املا للبنانيين ليبقوا متشبثين بأرضهم".

وفي الختام، كانت كلمة للخور أسقف اسطفان فرنجيه، تحدث فيها عن برنامج رحلة الحج، شاكرا للاعلاميين تلبيتهم الدعوة وتعاونهم.

( الوكالة الوطنية)