سُجّل تحليقٌ مكثف للطيران الحربيّ الإسرائيليّ على علوّ منخفض جداً فوق منطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لاسيما فوق الخيام وكفركلا.

وذكرت المصادر أنّه لا صحة لما أشيع عن حدوث قصف إسرائيلي طال بلدة الخيام، لكنها أشارت إلى أنّ الطيران الحربي حاول اعتراض طائرات مُسيرة كانت تجوبُ أجواء المنطقة.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الطائرات الحربية لاحقت أيضاً المُسيرات في أجواء مزارع شبعا والمناطق المتصلة بسفوح الجولان المُحتل، كما أطلقت صواريخ اعتراضية سقط بعضها في منطقة المجيدية اللبنانية عند الحدود مع الأراضي السورية المُحتلة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق حرباً جوياً بكل معنى الكلمة بين عدد من الطائرات فوق أجواء منطقة الماري والخيام والوزاني.

ويظهر الفيديو كيف عملت طائرة حربية على ملاحقة أخرى مُسيرة بهدف إسقاطها.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طائرة انتحارية بدون طيار انفجرت بالقرب من بيت هليل في منطقة الجليل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحدث جاء بعد تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية إلى المنطقة، فيما قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنَّ "الحادث انتهى".