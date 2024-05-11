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لبنان

"هجوم جويّ".. بيانٌ عاجل لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:01
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة بيت هليل العسكرية الإسرائيلية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة هناك، وذلك بواسطة مُسيرات إنقضاضية.
 
ولفت الحزب إلى أنّ الأهداف التي تم قصفها أصيبت بشكل مباشر، كما تم تعطيل بعضها بشكلٍ كامل.
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