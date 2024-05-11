21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"هجوم جويّ".. بيانٌ عاجل لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
11-05-2024
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة بيت هليل العسكرية الإسرائيلية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة هناك، وذلك بواسطة مُسيرات إنقضاضية.
ولفت الحزب إلى أنّ الأهداف التي تم قصفها أصيبت بشكل مباشر، كما تم تعطيل بعضها بشكلٍ كامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على موقع عسكري لحزب الله في منطقة عمرة جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على موقع عسكري لحزب الله في منطقة عمرة جنوبي لبنان
11/05/2024 21:52:06
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال الأسبوع الماضي قصفنا أكثر من 120 هدفا لحزب الله وقتلنا أكثر من 10 مسلحين في لبنان
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال الأسبوع الماضي قصفنا أكثر من 120 هدفا لحزب الله وقتلنا أكثر من 10 مسلحين في لبنان
11/05/2024 21:52:06
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ضباط اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردّاً على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ضباط اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردّاً على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين
11/05/2024 21:52:06
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن "الورقة الفرنسية" بشأن لبنان.. ماذا قالت بخصوص "حزب الله"؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن "الورقة الفرنسية" بشأن لبنان.. ماذا قالت بخصوص "حزب الله"؟
11/05/2024 21:52:06
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)
04:29 | 2024-05-11
11/05/2024 04:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
Lebanon 24
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
04:48 | 2024-05-11
11/05/2024 04:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء إسرائيليون حدّدوا الموعد... الحرب مع "حزب الله" ستندلع في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبراء إسرائيليون حدّدوا الموعد... الحرب مع "حزب الله" ستندلع في هذا التاريخ
08:40 | 2024-05-11
11/05/2024 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيجي" أُوقِفَت فجر اليوم... تُعتبر "الصنارة" لاستدراج الصغار
Lebanon 24
"جيجي" أُوقِفَت فجر اليوم... تُعتبر "الصنارة" لاستدراج الصغار
05:45 | 2024-05-11
11/05/2024 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تأشيرات الى دول الخليج؟
Lebanon 24
لا تأشيرات الى دول الخليج؟
02:45 | 2024-05-11
11/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2024-05-11
قريباً.. هذا ما سيشهده ملف عصابة "التيك توكرز"
14:11 | 2024-05-11
حجار: نمر بمرحلة دقيقة جداً ولا تحتمل المزيد من التشرذم والانقسام
14:00 | 2024-05-11
معلومات عن مكانٍ ينتج "صواريخ لبنانية".. التفاصيل مثيرة!
13:54 | 2024-05-11
تفاصيل "المطاردة الجوية" في سماء الجنوب.. معطيات تكشف ما جرى
13:54 | 2024-05-11
خلال الأسبوع الماضي... الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 120 هدفا لـ"الحزب"
13:49 | 2024-05-11
ماذا سيجري في السفارة الأميركية بعد أيام؟
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
11/05/2024 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24