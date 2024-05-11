بلدية الغبيري تعلن معاودة رفع النفايات من منطقة الأوزاعي

بناء على الوساطات والمتابعات من العمل الاجتماعي ولجان الاحياء في منطقة الأوزاعي، ونتيجة للضمانات التي قدمت للبلدية.

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وأكدت في بيان انها "كانت وما زالت تؤمن بأن مصلحة جميع الأهالي فوق أي إعتبار، لاسيما الصحة والسلامة العامة"، آملة ان "تكون هذه الخطوة مقدمة لحل كل الإشكالات التي استجدت خلال الأيام السابقة، على أن تعاود البلدية استكمال تنفيذ مشروع رفع مستوى الخدمات في المنطقة بعد معالجة باقي النقاط العالقة".