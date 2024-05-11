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لبنان

خلال الأسبوع الماضي... الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 120 هدفا لـ"الحزب"

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:54
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه خلال الأسبوع الماضي قصف العدو أكثر من 120 هدفا لحزب الله وقتل أكثر من 10 مسلحين في لبنان.
 
الى ذلك، قال أدرعي أن القوات الاسرائيلية قتلت 30 مسلحا فلسطينيا في حي الزيتون بغزة.
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وأشار الى أن "حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة ونحاول منع ذلك". (سكاي نيوز)
 

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