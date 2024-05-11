تفاصيل "المطاردة الجوية" في سماء الجنوب.. معطيات تكشف ما جرى

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، تنفيذ عملية جديدة في جنوب لبنان، تمثلت بإطلاق مسيرة إنقضاضية جديدة استهدفت تجمعاً لضباط وجنود إسرائيليين في قاعدة بيت هليل الإسرائيلية.

Advertisement

وسبق أن أعلن الحزب في بيانٍ سابق هذا المساء، استهداف القاعدة المذكورة ومنصات القبة الحديدية المستحدثة هناك، بواسطة مُسيرات إنقضاضية حاولت إسرائيل اعتراضها في الجو.

وفي السياق، كشف الحزب أن العدو الإسرائيلي فشل في إسقاط طائراته المُسيرة بواسطة الطيران الحربي "F16"، مشيراً إلى أن المُسيرات التي نفذت العملية الأولى وصلت إلى هدفها وأصابته إصابة دقيقة.

من جهتها، ذكرت قناة "المنار" أن ا لمسيرات الانقضاضية التي هاجم بها حزب الله قاعدة بيت هليل الإسرائيلية، تكمنت من الافلات من صواريخ طائرة F16 بفضل المناورة التي نفذتها مرات عدة في الجو أثناء عبورها بإتجاه الأراضي المحتلة.



وأشارت القناة إلى أنّ القبة الحديدية الاسرائيلية التي استهدفتها إحدى المسيرات الانقضاضية لـ"حزب الله" هي نفسها التي كانت تطلق الصورايخ الاعتراضية ليل أمس بإتجاه صواريخ الحزب المتجهة نحو كريات شمونة والتي احدثت أضراراً كبيرة في المستعمرة بعد تخطيها صواريخ القبة.



وخلال الساعات الماضية، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق حرباً جوياً بكل معنى الكلمة بين عدد من الطائرات فوق أجواء منطقة الماري والخيام والوزاني.



ويظهر الفيديو كيف عملت طائرة حربية على ملاحقة أخرى مُسيرة بهدف إسقاطها.



من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طائرة انتحارية بدون طيار انفجرت بالقرب من بيت هليل في منطقة الجليل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحدث جاء بعد تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية إلى المنطقة، فيما قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنَّ "الحادث انتهى".