قريباً.. هذا ما سيشهده ملف عصابة "التيك توكرز"

عُلِم أنَّ اتصالات قضائية تكثفت خلال الساعات الماضية لمتابعة ملف عصابة "التيك توركز" التي قامت باغتصاب أطفال وقاصرين.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنَّه من الممكن أن تظهر قريباً جداً خطوات خارج لبنان ترتبط بتوقيف المتورطين ضمن العصابة في دبي والسويد، وذلك عن طريق الإنتربول الذي تم طلب تعاونه في القضية من قبل السلطات المختصة. وبحسب المعلومات، فإنَّه من الممكن أن تظهر قريباً جداً خطوات خارج لبنان ترتبط بتوقيف المتورطين ضمن العصابة في دبي والسويد، وذلك عن طريق الإنتربول الذي تم طلب تعاونه في القضية من قبل السلطات المختصة.