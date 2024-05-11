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لبنان
قريباً.. هذا ما سيشهده ملف عصابة "التيك توكرز"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2024
|
14:45
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عُلِم أنَّ اتصالات قضائية تكثفت خلال الساعات الماضية لمتابعة ملف عصابة "التيك توركز" التي قامت باغتصاب أطفال وقاصرين.
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وبحسب المعلومات، فإنَّه من الممكن أن تظهر قريباً جداً خطوات خارج لبنان ترتبط بتوقيف المتورطين ضمن العصابة في دبي والسويد، وذلك عن طريق الإنتربول الذي تم طلب تعاونه في القضية من قبل السلطات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن الإتصالات مع الإنتربول اتّسمت بالمرونة وبالإيجابية للتحرك، مشيرة إلى أنّ تعاون سلطات البلدان الأخرى التي يوجد فيها المطلوبون قائم إلى حدّ كبير، وهناك تنسيق ديبلوماسي سيحصل بهذا الشأن.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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