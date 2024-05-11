Advertisement

لبنان

فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1198352-638510624122598721.jpg
Doc-P-1198352-638510624122598721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر المدعوة غدير غنوي المعروفة بـ"جيجي" المتورطة بعصابة "التيك توكرز" التي قامت بإستدراج وإغتصاب أطفال في لبنان.
 
وأظهر الفيديو مقابلات عديدة أجريت مع غنوي في مختلف الأماكن، وتقول في واحد من التصريحات رداً على سؤال: "أنا لا أعمل.. المصاري بتجي لحالها".
 
وبعد منتصف ليل الجمعة، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المدعوة غنوي والمعروفة بـ"جيجي"، في محلة الليلكي، بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس سغبيني في ملف عصابة "التيكتوكرز"؟
 

وغدير هي الإمرأة الوحيدة في ملف عصابة "التيكتوكرز"، وبتنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليها بات عدد الموقوفين 11 شخصاً وستة مدعى عليهم غيابياً، بينهم بول معوشي المعروف بـ"جاي" وبيتر نفاع المعروف بـ"ستيف" وتركي، فيما الـ3 الباقون مجهولو كامل الهوية.

يذكر أن الموقوفة أسهمت في استدراج الأطفال إلى حفلات، حيث جرى التحرّش بهم واغتصابهم، علماً أنها تعمل في أحد المحال في برج حمود لصاحبه المتورّط في الملف، وتعرّف عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة وموديل.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-05-12
01:45 | 2024-05-12
01:30 | 2024-05-12
01:22 | 2024-05-12
01:15 | 2024-05-12
01:00 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24