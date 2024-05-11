نشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر المدعوة غدير غنوي المعروفة بـ"جيجي" المتورطة بعصابة "التيك توكرز" التي قامت بإستدراج وإغتصاب أطفال في لبنان.

وأظهر الفيديو مقابلات عديدة أجريت مع غنوي في مختلف الأماكن، وتقول في واحد من التصريحات رداً على سؤال: "أنا لا أعمل.. المصاري بتجي لحالها".

وبعد منتصف ليل الجمعة، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المدعوة غنوي والمعروفة بـ"جيجي"، في محلة الليلكي، بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس سغبيني في ملف عصابة "التيكتوكرز"؟