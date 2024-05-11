En Plein Art يُعيد الحياة إلى حديقة مار نقولا في الاشرفية

نظم "التجمع النسائي البيروتي" معرضا بعنوان "En plein art"، في حديقة مار نقولا في الاشرفية، جمع العديد من الفنانين بهدف تسليط الضوء على مواهبهم ودعمها، بالاضافة الى تنمية السياحة واعادة انعاش الحياة الثقافية في الحديقة.

وحضر المعرض ممثل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور نسيب غبريل، ممثل النائب غسان حاصباني ايلي حاصباني، النائب نديم جميّل، النائب جهاد بقرادوني، والوزيرة السابقة مي شدياق ومحافط بيروت القاضي مروان عبود.

ويشار الى أن المعرض هو واحد من النشاطات العديدة التي يقوم بها "التجمع النسائي البيروتي"، وقد تضمن لوحات لأكثر من 15 فنانا. ( الوكالة الوطنية)