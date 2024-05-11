حادث مرّوع عند مفرق برجا.. عسكريّ في الجيش يخسر حياته! (صورة)

أفاد مندوب "لبنان24" في إقليم الخروب عن وفاة عنصر في الجيش يدعى "س.غ." إثر حادث صدمٍ عند مفترق برجا - الجية.

وذكرت المعلومات أن "غ." توفي وهو بلباسه العسكري، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.