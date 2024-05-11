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لبنان
غادة عون: سأستمر في الدفاع عن الحق والمظلومين حتى آخر رمق
Lebanon 24
11-05-2024
|
14:47
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "اكس": "لا احد يمكنه اقصائي وسأستمر بممارسة مهامي والدفاع عن الحق والمظلومين حتى آخر رمق".
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