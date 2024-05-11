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لبنان

وزير الزراعة: للتشدد بوقف عمليات تهريب المنتجات الزراعية

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:57
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كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس": "في الوقت الذي يصمد القطاع الزراعي بوجه الاعتداءات الهمجية الاسرائيلية في جنوبنا الغالي تتزايد عمليات تهريب المنتجات الزراعية والمبيدات الزراعية والأسمدة الزراعية عبر الحدود والمعابر، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بالقطاع الزراعي الإنتاجي. الشكر للقوى الأمنية التي نطالبها بالتشدد المطلق لوقف هذه العمليات التي تجعل قطاعنا الزراعي مهدداً وتهدد سلامة الغذاء من خلال استخدام المبيدات التي تمنعها وزارة الزراعه وتدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
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