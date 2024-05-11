كرامي: لمقاربة أزمة النزوح وطنياً لا طائفياً

دعا النائب فيصل كرامي إلى مقاربة ملف النزوح السوري من الناحية الوطنية وليس فقط من النواحي الطائفية والمذهبية.

وأعلن كرامي أنه سيشارك في جلسة الأربعاء النيابية المخصصة لبحث الأزمة القائمة، مشيراً إلى أنه سوف يتم التطرق إلى سبل معالجة ذاك الملف، ولكن وفق مقاربة وطنية بحتة وغير طائفية.

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وفي تصريح له، اليوم خلال لقاء في تلة الزراعة - عكار، قال كرامي إن "هذه الازمة تحتاج الى حوار وطني واجماع وطني نخرج فيها جميعاً بمخرجات بعيدة عن العصبيات وتكون عقلانية"، وقال: "المكان الاسلم لعقد هذا الحوار هو في مجلس النواب، وخيراً فعل الرئيس نبيه بري بأن دعا الى هذه الجلسة لكي نخرج بورقة موّجدة واتمنى ذلك، واتمنى ان يكون الجميع لديهم نفس الرؤيا والنية، وان لا يأتي اخد بخلفيته المذهبية والطائفية بل الوطنية".



بدوره، شدّد النائب محمد سليمان على "ضرورة نبذ الخلافات والفتن وإرساء المصالحات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وما نتعرض له في هذا الوطن من أزمات وحروب وعدوان ظالم وغاشم على اهلنا في غزة ولبنان"، منتقداً بشدة "الحملات التي تتعرض لها شعائرنا الدينية على أيدي منحرفين اخلاقياً وجنسياً"، مطالباً القضاء ب"محاسبة هؤلاء وانزال أشد العقوبات بحقهم، وعدم التراخي معهم".



كذلك، رفض سليمان "الهجمات التي تتعرض لها رئاسة الحكومة بخصوص الهبات وما يسّوق إليه"، وقال: "نحن تواصلنا مع دولة الرئيس الذي أكد لنا أنه لا مقايضة على حساب هذا الوطن، وأن كل ما يُشاع هو مجرد افتراءات".

ودعا سليمان جميع الافرقاء في هذا الوطن الى "التعاون بما يحقق امال مجتمعاتنا ويجلب الخير للجميع"، آملاً من عشيرة ابو عروة حميد "التعالي عن الجراح والتسامح وحقن الدماء امتثالا بتعاليم ديننا الحنيف".



