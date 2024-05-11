أعلن "حزب الله"، منتصف ليل السبت - الأحد، تنفيذ عملية جديدة عن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ولفت الحزب إلى أنه استهدف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.