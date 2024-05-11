Advertisement

لبنان

مسودة موقف لمجلس النواب من 7 بنود في جلسة الأربعاء

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1198393-638510915464658878.png
Doc-P-1198393-638510915464658878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "الديار" أنه بشأن الموقف المنتظر من مجلس النواب في جلسة الأربعاء حيال ملف النازحين السوريين والهبة الاوروبية، فإن هناك مسودة تجري مناقشتها وتتضمن نقاطاً عديدة أبرزها:
- التاكيد على اعادة النازحين الى سوريا وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة لبنان لتحقيق هذا الهدف.
Advertisement
- الالتزام باتفاقية العام 2003 الموقعة من مديرية الامن العام اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أصبحت لاحقاً مرسوماً، والتي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء وانما بلد عبور.
- التواصل والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبدء باعادة النازحين السوريين الى سوريا، ويتوقع ان يجري نقاش حول هذا البند.
- تطبيق القوانين اللبنانية المرعية وتعاميم وزارة الداخلية بخصوص السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية.
- الطلب من الجهات المانحة توجيه مساعداتهم للنازحين باتجاه اعادتهم الى سوريا وليس مساعدتهم او تشجيعهم على البقاء في لبنان.
- التأكيد على العمل لضبط المعابر والحدود مع سوريا من قبل الجيش والقوى الامنية المعنية لمنع انتقال سوريين جدد او عودة مرحلين سوريين الى لبنان مجدداً.
- التاكيد على أن معظم المناطق السورية باتت مناطق آمنة ولا يوجد أي مبرر لعدم عودة السوريين اليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-12
05:13 | 2024-05-12
05:06 | 2024-05-12
05:00 | 2024-05-12
04:47 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24