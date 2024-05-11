مسودة موقف لمجلس النواب من 7 بنود في جلسة الأربعاء

ذكرت "الديار" أنه بشأن الموقف المنتظر من مجلس النواب في جلسة الأربعاء حيال ملف النازحين السوريين والهبة الاوروبية، فإن هناك مسودة تجري مناقشتها وتتضمن نقاطاً عديدة أبرزها:
- التاكيد على اعادة النازحين الى سوريا وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة لبنان لتحقيق هذا الهدف.
- الالتزام باتفاقية العام 2003 الموقعة من مديرية الامن العام اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أصبحت لاحقاً مرسوماً، والتي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء وانما بلد عبور.
- التواصل والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبدء باعادة النازحين السوريين الى سوريا، ويتوقع ان يجري نقاش حول هذا البند.
- تطبيق القوانين اللبنانية المرعية وتعاميم وزارة الداخلية بخصوص السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية.
- الطلب من الجهات المانحة توجيه مساعداتهم للنازحين باتجاه اعادتهم الى سوريا وليس مساعدتهم او تشجيعهم على البقاء في لبنان.
- التأكيد على العمل لضبط المعابر والحدود مع سوريا من قبل الجيش والقوى الامنية المعنية لمنع انتقال سوريين جدد او عودة مرحلين سوريين الى لبنان مجدداً.
- التاكيد على أن معظم المناطق السورية باتت مناطق آمنة ولا يوجد أي مبرر لعدم عودة السوريين اليها.