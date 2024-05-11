موسكو تُحمّل أوروبا المسؤولية: العودة محدودة بلا حلّ شامل

كتب آلان سركيس في "نداءالوطن":

يُجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حوارات متفرقة مع الدول الغربية والأوروبية من أجل وقف دعم بقاء النازحين في لبنان. ويتمّ التداول في شأن دور روسي محتمل لحلّ أزمة النزوح.

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ويأتي هذا الحديث نظراً إلى حرص موسكو على تركيبة لبنان وسعيها إلى منع انفجار الوضع الأمني فيه، لأنّ هذا الأمر سيؤثّر على تواجد قواتها في سوريا، وأيضاً يأتي الرهان على الدور الروسي نظراً إلى قوة موسكو ونفوذها داخل سوريا وتأثيرها على النظام السوري هناك.

وعلى رغم الآمال المعلّقة على الدور الروسي، إلّا أنّ المعلومات تكشف حقيقة الموقف الروسي من أزمة النزوح في لبنان والمنطقة، فيما تؤكد موسكو أنه من دون حل سياسي شامل للأزمة السورية لا عودة شاملة للنازحين.

لا تمانع روسيا في حلّ أزمة النازحين السوريين ومساعدة لبنان، وهذا الموقف تنقله الديبلوماسية الروسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، لكن موسكو تعتبر أن من يؤخّر الحلّ أو يدفع إلى الفوضى هو دول الإتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الحرب السورية سهّلت هذه الدول إغراق لبنان ودول الجوار السوري بالنازحين لاستعمالهم ورقة ضغط، ومن ثمّ دعمت بقاءهم في دول الجوار وموّلت تثبيتهم في المهجر بدل عودتهم، وترفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا وتتحرّك لإبقاء النازحين في لبنان والجوار لكي لا يبحروا إلى أوروبا، وبالتالي ترى موسكو أنّ دول الإتحاد الأوروبي هي المسؤولة الأولى عن أزمة لبنان، وفي يدها الحلّ.