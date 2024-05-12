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لبنان

عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:32
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أشارت غرفة التحكم المروري إلى وقوع 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
ونتج عن هذه الحوادث حسب غرفة التحكم سقوط 4 قتلى و17 جريحًا.
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حوادث السير

لبنان

غرفة التحكم المروري

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