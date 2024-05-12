Advertisement

لبنان

"حزب الله" يتقصد التدمير

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-05-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1198417-638510963093849000.jpg
Doc-P-1198417-638510963093849000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ "حزب الله" في الأيام الماضية تعديل طريقة تعامله مع المعركة الحاصلة في جنوب لبنان، الأمر الذي لاحظه الكثير من المراقبين، اذ حصلت تطورات عسكرية كثيرة، لكن الأهم هو سلوك الحزب في المواجهة.
Advertisement
 
تقول مصادر مطلعة إن الحزب بات أكثر دقة في ردوده، بمعنى اصبح لديه ترف الرد على كل تفصيل في المعركة الحاصلة، ومن هنا كان استهداف الاحراش في كريات شمونة وحرقها رداً على استهداف مناطق حرشية في لبنان.
 
وتؤكد المصادر أن "حزب الله" بات يتقصد المبالغة في تدمير منازل المستوطنين ولم يعد يحصر عملياته في استهدافات محددة داخل هذه المنازل، على قاعدة التدمير مقابل التدمير وهذا ما يركز عليه الإعلام الإسرائيلي منذ أيام.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-12
05:13 | 2024-05-12
05:06 | 2024-05-12
05:00 | 2024-05-12
04:47 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24