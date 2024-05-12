"حزب الله" يتقصد التدمير

بدأ "حزب الله" في الأيام الماضية تعديل طريقة تعامله مع المعركة الحاصلة في جنوب لبنان، الأمر الذي لاحظه الكثير من المراقبين، اذ حصلت تطورات عسكرية كثيرة، لكن الأهم هو سلوك الحزب في المواجهة.

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تقول مصادر مطلعة إن الحزب بات أكثر دقة في ردوده، بمعنى اصبح لديه ترف الرد على كل تفصيل في المعركة الحاصلة، ومن هنا كان استهداف الاحراش في كريات شمونة وحرقها رداً على استهداف مناطق حرشية في لبنان.

وتؤكد المصادر أن "حزب الله" بات يتقصد المبالغة في تدمير منازل المستوطنين ولم يعد يحصر عملياته في استهدافات محددة داخل هذه المنازل، على قاعدة التدمير مقابل التدمير وهذا ما يركز عليه الإعلام الإسرائيلي منذ أيام.