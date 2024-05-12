التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!

بعد انتشار خبر اقالة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من "التيار الوطني الحر"، أشارت المعلومات إلى أن عدداً من اهالي ضهور الشوير، مسقط رأس بو صعب، قدموا له التهاني بعد فصله من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قائلين له:" مبروك الإقالة... مطرحك مش هونيك".

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