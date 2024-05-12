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لبنان

التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2024 | 01:45
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بعد انتشار خبر اقالة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من "التيار الوطني الحر"، أشارت المعلومات إلى أن عدداً من اهالي ضهور الشوير، مسقط رأس بو صعب، قدموا له التهاني بعد فصله من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قائلين له:" مبروك الإقالة... مطرحك مش هونيك".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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