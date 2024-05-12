في بيروت.. حركة "إعلامية" ومضمونها "إيجابي"

لجأت مؤسسات إعلامية لبنانية مؤخراً إلى تفعيل ارتباطها مع جهات خارجية عربية بهدف تنشيط وضعها إقتصادياً وزيادة إيراداتها المالية تماشياً مع الأزمة القائمة.

وتبين أن تلك الإجراءات تتزامن مع تصاعد حركة الإنتاج التلفزيوني لمؤسسات واستديوهات عديدة، كما تبين أن هناك برامج جديدة ستبرز على الساحة الإعلامية انطلاقاً من بيروت، وذلك خلال الفترة المقبلة.