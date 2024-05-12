مصير المهرجانات والإحتفالات مُرتبط بالحرب

قال مرجعٌ سياحيّ إنّ هناك حفلات عديدة مُرتقبة خلال الصيف، وخصوصاً في بيروت، حيث سيُحيي أكثر من فنان لبنانيّ وعربيّ إحتفالات، تُعيد الحياة إلى العاصمة اللبنانيّة.

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في المقابل، أبدى المرجع السياحيّ خشيته من إلغاء هذه الحفلات، والا يتمّ إطلاق المهرجانات التقليديّة هذا العامّ، إنّ استمرّت المعارك في الجنوب، أو توسّعت رقعة المواجهات إلى مناطق أخرى.