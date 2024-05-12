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لبنان

مصير المهرجانات والإحتفالات مُرتبط بالحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2024 | 03:15
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قال مرجعٌ سياحيّ إنّ هناك حفلات عديدة مُرتقبة خلال الصيف، وخصوصاً في بيروت، حيث سيُحيي أكثر من فنان لبنانيّ وعربيّ إحتفالات، تُعيد الحياة إلى العاصمة اللبنانيّة.
 
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في المقابل، أبدى المرجع السياحيّ خشيته من إلغاء هذه الحفلات، والا يتمّ إطلاق المهرجانات التقليديّة هذا العامّ، إنّ استمرّت المعارك في الجنوب، أو توسّعت رقعة المواجهات إلى مناطق أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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