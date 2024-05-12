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لبنان

سرقة جديدة وغريبة في فصل الصيف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2024 | 03:45
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مع ارتفاع درجات الحرارة، وتخطّيها الـ30 درجة، بدأ لصوصٌ يسرقون "Compresseur" المكيّفات من خارج المنازل، بهدف بيعها والإستفادة من فصل الصيف.

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واشتكى العديد من المواطنين من هذه الظاهرة الجديدة، التي بدأت تزداد في المناطق الشعبيّة.

وقال أحد المواطنين إنّ اللصوص يسرقون الـ"Compresseur" من الطوابق المنخفضة، لأنّ الوصول إليه سهلٌ بالنسبة لهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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