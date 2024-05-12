سرقة جديدة وغريبة في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، وتخطّيها الـ30 درجة، بدأ لصوصٌ يسرقون "Compresseur" المكيّفات من خارج المنازل، بهدف بيعها والإستفادة من فصل الصيف.



Advertisement واشتكى العديد من المواطنين من هذه الظاهرة الجديدة، التي بدأت تزداد في المناطق الشعبيّة. واشتكى العديد من المواطنين من هذه الظاهرة الجديدة، التي بدأت تزداد في المناطق الشعبيّة.