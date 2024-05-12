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لبنان

"غارات وهميّة" وقصفٌ ليليّ.. هذه آخر تطورات وضع الجنوب

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:56
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تُخيم أجواء من الهدوء الحذر والترقب على المنطقة الحدوديّة في جنوب لبنان، وذلك بعد سلسلة من إعتداءات إسرائيليّة حصلت يوم أمس وطالت مزرعة حلتا وأطراف المجيدية وراشيا الفخار وكفرحمام وخراج بلدة الهباريّة.
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واستخدمَ العدو المدفعية الثقيلة والطيران الحربي الذي نفذ عدداً من الغارات الوهميّة، فيما تمّ إطلاق قذائف فسفورية ومضيئة في سماء حاصبيا ومزارع شبعا.
 
وخلال ساعات الليل، أعلن "حزب الله" استهداف موقع المرج الإسرائيليّ عند الحدود بقذائف المدفعية.
 
وفي عملية أخرى، كشف الحزب عن إستهدافه قاعدة بيت هليل العسكرية الإسرائيلية، وذلك على دفعتين خلال ساعات مساء السبت.
 
واستخدم الحزبُ لاستهداف القاعدة، طائرات انقضاضية تمكنت من إصابة أهدافها بدقة، بحسب ما ذكر بيان صادر عنه.
 
 
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