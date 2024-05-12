Advertisement

لبنان

خطر يهدّد الكيان اللبناني

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
12-05-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1198435-638510995753352329.jpeg
Doc-P-1198435-638510995753352329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتار المرء الذي يعمل في مصنع الكلمة عمّا يمكن أن يكتبه من دون أن يقع في الرتابة القاتلة، ومن دون أن يدفع القارئ إلى الملل والقرف. فالمهمة ليست سهلة على الاطلاق. فالذين يقرأون هم الذين يتابعون كل كلمة تُكتب بشغف، ولكن بروح انتقادية لا ترحم. وهذا ما يجعل مهمة الذين يكتبون أو يحلّلون صعبة جدًّا. وهذا ما يجعل المسؤولية مضاعفة. وهذا ما يزيد من حجم وقع كل كلمة تصير بعد نشرها ملكًا للناس، ولا تعود تخصّ الشخص الذي يكتبها فقط. وقد يكون أجمل المقالات تلك التي تلقى صدىً لدى المتلقي، سواء أكان ترداد هذا الصدى إيجابيًا أو سلبيًا.
Advertisement
 
ويسألني صاحبي عن دوافع هذه المقدمة فلا أجد جوابًا مقنعًا سوى الإحساس بأن ما نكتبه لا يُقرأ كما يجب، وإن قُرئ يُعطى له أكثر من تفسير، ولكل تفسير مقام تبعًا لانتماء هذا الذي يقرأ. فثمة من يستطيب ما يُكتب لأنه يعتبر أن فيه كلامًا يدعم وجهة نظره، فيما يرى آخرون أنه من دون لون أو طعم أو رائحة لأنه بكل بساطة لم يأتِ معبّرًا عمّا يراه متطابقًا مع توجهاته.
 
وهكذا لا يجد الكاتب الصحافي المنسجم مع نفسه ومع ما يراه في كل مقال يكتبه مناسبًا للمقام المناسب لا "مع ستّي ولا مع سيدي بخير". ولكن عندما لا يكون المرء مع هذا "السيد" أو مع تلك "الست" بخير فهذا يعني أن كل كلمة تُكتب قد أصابت الهدف. هذه هي حال الذين يتعاملون مع الكلمة المسؤولة والموزونة والمستندة إلى تحليل موضوعي، ومدعّمة بمعلومات مستقاة من مصادر ذات ثقة وصدقية.
 
فإذا كتب أحدنا ما يتطابق مثلًا مع وجهة نظر زيد يحرد عمر. وإذا كان ما يكتبه يلامس مشاعر عمر يزعل زيد. وهكذا تدور الدائرة على جميع الأطراف اللبنانية، التي لا تتوافق حتى على طريقة الإنقاذ. فلكل من هذه الأطراف رأي مخالف للرأي الآخر. ولأن كل طرف يعتبر أنه يملك الحقيقة المطلقة يبدو ما يُكتب غير متطابق مع هذه الحقيقة النسبية، ويصنَّف الكاتب بالتالي في خانة المتهمين بتضييع الرأي العام وتشتيت أفكاره.
 
لذلك نقول إن من يلجأ إلى الكتابة للتعبير عن رأي معيّن يقع في حيرة من أمره، ويجد نفسه أمام خيارات أحلاها مرّ، خصوصًا إذا كان هذا الكاتب يتمتع باستقلالية القرار، وغير مرتبط بأي جهة سياسية. وهذه الاستقلالية غير المقيّدة سياسيًا لا تعني بالضرورة، كما يحلو للبعض تصويرها، أنه ليس لكاتبها رأي سياسي أو موقف. فهو في نهاية المطاف ابن بيئته، ولا يمكنه بالتالي أن ينسلخ عن واقعه. فما يكتبه يكون عادة نابعًا من شعوره المطلق بهذا الانتماء غير الخاضع للامتحان أمام هذه الجهة أو تلك. ومن يجرؤ على القول إن هذه الجهة أو تلك تملك الحقيقة الكاملة والمجرّدة، ومن يستطيع أن يجزم بأن خياراته هي التي يمكن أن توصل فعلًا إلى انقاذ لبنان من هذا الكمّ الهائل من المشاكل التي يتخبّط بها؟
 
في النهاية من يعبّر عن رأيه كتابة وقولًا وفعلًا، وهو يشعر بأن ما تكّون لديه من خبرة تسمح له بأن يكون حرًّا، مع ما تعنيه هذه الحرية من مسؤولية. فالحرية من دون مسؤولية تصبح نوعًا من الفوضى، التي تكاثرت هذه الأيام لعدم وجود من يمارس حريته بحرية. فما نشهده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تفلت أخلاقي لهو أكبر دليل على أن "الطاسة ضايعة". وعندما "تضيع الطاسة" تدّب الفوضى. وعندما تسود هذه الأخيرة وتجتاح العقول والنفوس يصبح المجتمع بأسره في حال من الخطر الداهم، الذي يهدّد الكيان والوجود.
  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-12
05:13 | 2024-05-12
05:06 | 2024-05-12
05:00 | 2024-05-12
04:47 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24