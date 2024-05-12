20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حرب طائرات" في لبنان.. هكذا تخيف إسرائيل
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-05-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتاً يوم أمس الحدث المتمثل بمحاولة طائرة حربية إسرائيلية من نوع "F16" إعتراض طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" في جنوب لبنان لاستهداف موقع عسكري إسرائيلي.
فيديوهات عديدة تم تناقلها للحادثة، حيث جرى توثيق "حرب جوية" فعلية في سماء الجنوب وتحديداً حينما لاحقت الطائرة الحربية أخرى مسيرة بهدف إسقاطها بواسطة صواريخ اعتراضية.
Advertisement
"حزب الله" أصدر بيانين، الأول أعلن فيه قصف قاعدة بيت هليل العسكرية بطائرة إنقضاضية، مشيرة إلى أن تلك المسيرة نجحت في الوصول إلى هدفها بعدما حاول الطيران الحربي الإسرائيلي اعتراضها.
من جهته، تحدثت صحيفة "معاريف" عن سلاح الطائرات المسيرة التي يمتلكها "حزب الله"، وقالت في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه على إسرائيل أن تتحرّك اليوم وبقوة لخلق معادلة ردع ضدّ كل طائرة من طيار متفجرة يطلقها الحزب.
ولفت التقرير إلى أن "إيران تمكنت من إدخال طائرات بدون طيار إلى جنوب لبنان، وبالتالي تجهيز حزب الله بطائرات انتحارية بدون طيار، وهو السلاح الذي يكسر قواعد اللعبة"، ويضيف: " هذا الأمر يعيد ذاكرة الجيش الإسرائيلي إلى التهديد السابق الذي استخدمه حزب الله في تسعينيات القرن الماضي قبل الانسحاب من لبنان، والذي كان يتمثل في إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الشريط الأمني".
ويتابع: "تلك القذائف تستخدمها روسيا ضد الأوكرانيين خلال الحرب المندلعة بينهما، فيما إيران أدخلت سلاحاً جديداً إلى ترسانة الحزب خلال المعركة الحالية. إن تلك الطائرات أسرع من الصواريخ المضادة للدروع وأكثر دقة بفضل نظام التشغيل GPS. هذا هو السبب الذي يجعل الجيش الإسرائيلي يعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كل بضعة أيام، ويرسل تطبيق waze إلى مطار بيروت".
ويوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرك حجم التحدي الكبير الذي يواجهه، مشيراً إلى أنه إلى أن إسرائيل تسعى لإستغلال أنظمتها الدفاعية الجوية لتدارك هجمات "حزب الله"، وأضاف: "يتعين على مقاتلي الجيش الإسرائيلي حالياً التصرف بطريقة تجعل من الصعب على حزب الله مهاجمتهم وذلك عن طريق التحركات الخفية مع رفع مستوى الحماية الشخصية".
وختم: "أمام كل ما يجري، يتعين على إسرائيل أن تتحرّك اليوم بقوة وأن تخلق معادلة ردعٍ ضد أي طائرة مسيرة مفخخة ستحلق في السماء باتجاهها، وأن تهاجم بالمقابل هدفاً مؤلماً لحزب الله رداً على ذلك".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
01:45 | 2024-05-12
12/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!
15:07 | 2024-05-11
11/05/2024 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
08:04 | 2024-05-12
12/05/2024 08:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لـ"الدعارة" في لبنان.. ما يجري خطير جداً!
Lebanon 24
منطقة لـ"الدعارة" في لبنان.. ما يجري خطير جداً!
16:25 | 2024-05-11
11/05/2024 04:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
06:47 | 2024-05-12
12/05/2024 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:56 | 2024-05-12
بالفيديو.. 4 جرحى في حادث سير على اوتوستراد انفه
13:47 | 2024-05-12
بالصواريخ.. الحزب يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية
13:38 | 2024-05-12
في ذكرى استشهاد مصطفى بدر الدين.. كلمة لنصرالله غداً
13:28 | 2024-05-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:09 | 2024-05-12
حادث مؤسف في منطقة الهري.. سقط عليه الحائط أثناء عمله
12:45 | 2024-05-12
قوى الأمن يطلق حملة لحماية القصّر.. أولادنا خط احمر!
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24