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لبنان

عبدالله: تحيّة لكل ممرضة وممرض في يومهم العالميّ

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:41
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "تحية من القلب لكل ممرضة وممرض، في يومهم العالمي، وفي عطائهم المستمر. ملائكة الرحمة في الأزمنة الصعبة، في كورونا، في الحروب ،وفي امراضنا وسهرهم على صحتنا وراحتنا.... واجبنا أن نعمل ونشرّع لتحصين عيشهم الكريم وأمنهم الصحي والأجتماعي... ننحني أمام تضحياتهم ورسالتهم".
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