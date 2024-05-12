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لبنان

بوشكيان معايداً المطرانين سفر والصوري: أبناء البقاع مصمّمون على العيش متّحدين

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:54
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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان معايداً بالفصح الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي متروبوليت زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر ومتروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران انطونيوس الصوري.
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وتشاور بوشكيان مع سفر والصوري في أحوال المنطقة وأبنائها وصمودهم ومواجهتهم للتفرقة، وتمنّى لهما "مواصلة دورهما الجامع وأن يكونا صلة وصل ووحدة بين الطوائف في البقاع".
 
كذلك، أكد بوشكيان أن "لبنان يستطيع أن يتجاوز الصعاب بتصميم أبنائه على  العيش معاً متّحدين، وبمواجهة التحديات وتخطّيها".
 
 
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