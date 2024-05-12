فشلت إسرائيل بإسقاطها.. طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان ووصلت إلى هدفها (فيديو)

مشاهد خاصة تظهر المحاولات الاعتراضية الفاشلة لطائرة F16 الإسرائيلية المعادية في منع عبور مسيّرات حزب الله الإنقضاضية التي عبرت الحدود وانفجرت في أهدافها في قاعدة #بيت_هلل pic.twitter.com/LLBsHEVCg2
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 12, 2024
مشاهد خاصة تظهر المحاولات الاعتراضية الفاشلة لطائرة F16 الإسرائيلية المعادية في منع عبور مسيّرات حزب الله الإنقضاضية التي عبرت الحدود وانفجرت في أهدافها في قاعدة #بيت_هلل pic.twitter.com/LLBsHEVCg2
#عاجل ‼️🚨 طائرة بدون طيار أطلقت من وتسللت إلى نهاريا وضربت هدف بشكل مباشر 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DCBLqL13pn
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 12, 2024
#عاجل ‼️🚨 طائرة بدون طيار أطلقت من وتسللت إلى نهاريا وضربت هدف بشكل مباشر 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DCBLqL13pn