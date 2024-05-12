فشلت إسرائيل بإسقاطها.. طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان ووصلت إلى هدفها (فيديو)

تمكنت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أن تخترق أجواء فلسطين المحتلة، حيث فشلت إسرائيل باعتراضها.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال فشل في اعتراض مسيرة فوق البحر في منطقة نهاريا وجار التحقق من مكان سقوطها.

مشاهد خاصة تظهر المحاولات الاعتراضية الفاشلة لطائرة F16 الإسرائيلية المعادية في منع عبور مسيّرات حزب الله الإنقضاضية التي عبرت الحدود وانفجرت في أهدافها في قاعدة #بيت_هلل pic.twitter.com/LLBsHEVCg2 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 12, 2024 Advertisement