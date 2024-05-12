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لبنان

فشلت إسرائيل بإسقاطها.. طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان ووصلت إلى هدفها (فيديو)

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:58
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تمكنت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أن تخترق أجواء فلسطين المحتلة، حيث فشلت إسرائيل باعتراضها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال فشل في اعتراض مسيرة فوق البحر في منطقة نهاريا وجار التحقق من مكان سقوطها.
 
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