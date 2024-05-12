مأساة داخل مخيّم للنازحين في بلدة بقاعية.. ماذا حصل هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تمَّ العثور على شخص من التابعية السورية يدعى "ب.م." (مواليد 2002)، مشنوقاً داخل خيمته في مخيّم للنازحين السوريين في مجدل عنجر.

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