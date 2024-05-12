Advertisement

لبنان

مأساة داخل مخيّم للنازحين في بلدة بقاعية.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1198480-638511090189213939.jpg
Doc-P-1198480-638511090189213939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تمَّ العثور على شخص من التابعية السورية يدعى "ب.م." (مواليد 2002)، مشنوقاً داخل خيمته في مخيّم للنازحين السوريين في مجدل عنجر.
Advertisement

وعلى الأثر، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لجلاء ملابسات الحادثة. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عودة: قوى الشر والفساد والضلال لن تقوى على لبنان
lebanon 24
12/05/2024 13:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مغارات مكاتب "البورصة غير الشرعية" في لبنان.. ما خُفي أعظم
lebanon 24
12/05/2024 13:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: البطريرك صفير كان عنواناً لمجد لبنان
lebanon 24
12/05/2024 13:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نأسف لعدم تعاون الدول الاوروبية من أجل عودة النازحين إلى بلدانهم الآمنة فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل
lebanon 24
12/05/2024 13:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مخيم للنازحين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-12
05:13 | 2024-05-12
05:06 | 2024-05-12
05:00 | 2024-05-12
04:47 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24