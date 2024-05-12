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لبنان

البطريرك الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:08
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أسف الراعي خلال قداس عن راحة نفس باسكال سليمان في بكركي "لعدم تعاون الدول الاوروبية من اجل عودة النازحين الى بلدانهم الآمنة فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل غير مدركين انهم يهيئون مجرمين".
 
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وأضاف:" نصلي عن راحة نفس باسكال سليمان وقد اعطت زوجته امثولة في الايمان والرجاء".
 
وقال الراعي أن "الذين يعرقلون انتخاب رئيس لا يريدون رئيسا لأنهم يستفيدون من غيابه، والوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس وحلّ ملف النازحين السوريين".
 
ودعا الراعي في اليوم العالمي 58 لوسائل التواصل الاجتماعي الى التعاون مع هذا التقدم التكنولوجي السريع ومقاربتها بقلب ينبض بالحياة ويرفض الفساد.
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